Волосы помогут предсказать сердечный приступ

Первые сигналы о том, что у человека начинаются проблемы с сердцем, подают волосы. Если их остается на расческе слишком много - это повод насторожиться.
Выпадение волос происходит вследствие повышения уровня кортизола. Он формирует в организме благоприятную среду для инсульта. Если наряду с этими симптомами наблюдается также боль в груди, рвотные позывы и затруднение дыхания с потоотделением, то самое время показаться врачу.
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