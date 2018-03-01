Волосы помогут предсказать сердечный приступ

Первые сигналы о том, что у человека начинаются проблемы с сердцем, подают волосы. Если их остается на расческе слишком много - это повод насторожиться.

Выпадение волос происходит вследствие повышения уровня кортизола. Он формирует в организме благоприятную среду для инсульта. Если наряду с этими симптомами наблюдается также боль в груди, рвотные позывы и затруднение дыхания с потоотделением, то самое время показаться врачу.