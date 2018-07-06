"Воспламеняющую взглядом" Стивена Кинга экранизируют в Голливуде

Экранизировать роман Стивена Кинга "Воспламеняющая взглядом" взялся немецкий режиссер Фатих Акин, который не так давно получил "Золотой глобус" за фильм "На пределе" с Дианой Крюгер в главной роли.

В фильме будет рассказываться о маленькой Чарли с даром пирокинеза. Это значит, что она может вызвать огонь и даже в силах управлять такой опасной стихией. Ученые из правительственной лаборатории, конечно же, откроют охоту на девочку и ее суперспособности, чтобы после использовать ее в своих научных исследованиях и экспериментах. Однако они не задумываются, какой сильной может оказаться девочка, и какой отпор их ожидает.

Кстати, это уже не первая экранизация романа. Предыдущая была в 1984 году с 9-летней Дрю Бэрримор в главной роли.

Наблюдатели отмечают, что после успешной экранизации "Оно", студии активнее разбирают книги Стивена Кинга. Речь идет не только о романах, но и о рассказах, и даже стихах.