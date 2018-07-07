Впервые рейтинг миллиардеров Bloomberg возглавили сразу три айтишника

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Впервые в истории три верхних строчки в рейтинге богатейших людей планеты по версии Bloomberg заняли бизнесмены, преуспевшие в IT-сфере. Об этом сообщает ТАСС.
Основатель и руководитель компании Facebook Марк Цукерберг оказался на третьей позиции списка, опередив американского инвестора Уоррена Баффета. Согласно информации Bloomberg, состояние Цукерберга исчисляется $81,6 млрд, в то время как Уоррен Баффет обладает более скромной суммой примерно в $81,2 млрд. Отмечается, что владелец Facebook смог выйти на третье место благодаря росту акций его компании 6 июля на 2,4%.
Вторую позицию в списке Bloomberg занял основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс с $94,2 млрд.
Самым богатым человеком в мире в очередной раз стал глава интернет-компании Amazon Джеффри Безос, чье состояние оценивается в $142 млрд.-0-
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