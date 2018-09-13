Врачи раскрыли секрет молодости Криштиану Роналду

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Врачи, работающие с Криштиану Роналду, рассказали в чем секрет потрясающей формы португальского футболиста, сообщает Calciomercato.

33-летний Роналду стал игроком туринского "Ювентуса" летом 2018 года. До этого он долгое время выступал за мадридский "Реал".

Медицинские показатели футболиста поразили врачей туринского клуба: в организме футболиста оказалось 7% жира, хотя в среднем этот показатель обычно составляет 10-11%. Также сообщалось, что португалец ровно наполовину покрыт мышцами при нормальном показателе в 46%.

Доктор "Реала" Хуан Карлос Эрнандес и медик "Манчестер Юнайтед" Мик Клегг прокомментировали эту ситуацию и рассказали о том, что Криштиану Роналду с его загруженным графиком, чтобы успевать быть хорошим отцом, успешным спортсменом и оставаться всегда в отличной форме, придерживается трех основных правил: правильные тренировки, правильное питание и правильный отдых.

Также Мик Клегг отметил, что Роналду по-настоящему предан делу и уверенно идет к своей цели: "Он никогда не останавливается". -0-