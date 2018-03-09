Всемирный день диджея отметили 9 марта

В 2002 году ЮНЕСКО дала согласие на утверждение 9-го марта Всемирным днем диджея. В первую очередь это делалось для активизации благотворительности и лишь затем имело целью увековечение оригинального способа донесения знакомой музыки.
Идея организации праздника принадлежит Nordoff Robbins Music Therapy, основу деятельности которого составляет музыко- и звукотерапия, а также Всемирному фонду ди-джеев World DJ Foundation. Предполагается, что в этот день ди-джеи 82 стран мира дают благотворительные концерты и передают вырученные средства детским фондам и учреждениям.
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