Вуди Аллен сделает перерыв в своей карьере

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый американский режиссер и актер, четырехкратный обладатель премии "Оскар" Вуди Аллен принял решение сделать перерыв в своей карьере в 2019 году, сообщает Page Six.

По данным издания, это вынужденная пауза, связанная с недостатком финансирования.

После начала движения #MeToo резко набрал обороты давний скандал, связанный с тем, что приемная дочь режиссера Дилан Фэрроу обвинила Аллена в сексуальном домогательстве, совершенном 26 лет назад. И хотя сам Аллен нападки опровергает, ряд актеров, которые работали с Алленом над последней картиной, пожертвовали свои гонорары на благотворительность, а спонсоры заморозили с ним дальнейшее сотрудничество.

На данный момент, помимо фильма "Дождливый день в Нью-Йорке" с Селеной Гомес и Тимоти Шаламе, который увидит свет в конце 2018 года, у Аллена больше нет отснятого материала. Следующий кинопроект режиссера запланирован только на 2020 год, а все его подробности держатся в секрете.-0-