"Выбор Одноклассников". Номинантами "Чартовой дюжины" стали "Ленинград", "Сплин" и "Звери"

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организаторы "Чартовой дюжины - 2018" на пресс-конференции, посвященной XI ежегодной премии, назвали претендентов в номинации "Выбор Одноклассников". Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что в число номинантов в категории "Выбор Одноклассников" попали самые популярные среди пользователей соцсети рок-музыканты, лидеры по числу прослушиваний песен. Ими стали группы "Ленинград", "Сплин" и "Звери".
На сегодня интернет-пользователи отдали за данных исполнителей свыше 1 млн голосов, сообщил директор по стратегическому партнерству социальной сети Александр Володин. Голосование продлится в специальном приложении вплоть до дня проведения премии 15 февраля.
На пресс-конференции организаторы премии также сообщили о двух нововведениях нынешнего года: впервые за 11 лет золотую пластинку сменит статуэтка, а откроет мероприятие красная ковровая дорожка. Также к текущим восьми номинациям будут добавлены еще пять: "Лидер Чартовой дюжины", "Легенда", "Выбор Одноклассников", "Благотворительность" и еще одна номинация, которую уже решено вручить команде фильма "Движение вверх".
В 2018 году "Чартова дюжина" пройдет под лозунгом #междупрошлымибудущим. В шоу покажут, как развивалась рок-культура в разных эпохах и разных кластерах. В оформлении открытия будет использована голограмма Владимира Высоцкого.-0-
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