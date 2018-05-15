Выход космонавтов в открытый космос отложен на неделю

Российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев выйдут в открытый космос с Международной космической станции 15 августа, на неделю позже запланированного ранее. Об этом сообщает ТАСС.

Артемьев находится на МКС с марта. Прокопьев прибудет на космическую станцию в июне.

В открытом космосе космонавты должны будут установить на внешней поверхности станции аппаратуру для мониторинга диких птиц ICARUS, а также снять со станции и отбросить в сторону Земли старое оборудование и запустить наноспутники.