Выход космонавтов в открытый космос отложен на неделю

Российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев выйдут в открытый космос с Международной космической станции 15 августа, на неделю позже запланированного ранее. Об этом сообщает ТАСС.
Артемьев находится на МКС с марта. Прокопьев прибудет на космическую станцию в июне.
В открытом космосе космонавты должны будут установить на внешней поверхности станции аппаратуру для мониторинга диких птиц ICARUS, а также снять со станции и отбросить в сторону Земли старое оборудование и запустить наноспутники.
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