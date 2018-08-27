Выход заключительного сезона "Игры престолов" задерживается

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восьмой, финальный, сезон телесериала "Игра престолов" выйдет позже, чем планировалось. Об этом информирует издание Metro.

Ранее сообщалось, что заключительный сезон "Игра престолов" может выйти в апреле 2019 года.

Глава отдела визуальных эффектов сериала Джо Бауэр отметил, что команда "Игры престолов" не сможет закончить работу над картиной раньше конца мая 2019 года. По его словам, для завершения сериала необходимо еще восемь или девять месяцев.

Создатели фильма рассчитывают, что последний сезон сериала будет претендовать на премию "Эмми" в 2020 году. Соответственно, он должен появиться на экранах не раньше, чем 1 июня 2019-го года, так как номинанты на премию "Эмми-2020" должны умещаться во временном промежутке с 1 июня 2019-го по 31 мая 2020-го года.

Ранее телеканал HBO опубликовал первый тизер последнего сезона популярного сериала.-0-