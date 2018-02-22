Выявлена очередная опасность алкоголя

Американские ученые выяснили, что регулярное употребление алкоголя увеличивает риск развития слабоумия. Об этом сообщает интернет-портал MedicalXpress.
Специалисты проанализировали информацию о случаях ранней деменции, зарегистрированных во Франции. Оказалось, что 57% заболеваний связано с тягой к спиртному, которая выражается в ежедневном употреблении алкогольных напитков.
Ученые также отмечают, что люди, которые чрезмерно выпивают, живут в среднем на 20 лет меньше, при этом деменция определяет высокий уровень смертности. Также по статистике от слабоумия чаще страдают женщина, но у мужчин развиваются иные когнитивные расстройства.-0-
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