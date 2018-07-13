Вышел первый трейлер драмы "Колетт" с Кирой Найтли

Любой желающий уже может посмотреть первый трейлер биографической драмы "Колетт". В главной роли снялась Кира Найтли, также в фильме можно будет увидеть Элинор Томлинсон, Доминика Уэста и Фиону Шоу.

Лента расскажет историю изнанки брака девушки с именем Колетт. Она талантлива, и это отображается в ее потрясающих произведениях, которые издавать девушка не может. Ее муж, писатель-графоман, издает творения Колет под своим именем. Получая за это деньги, он забывает о жене и наслаждается богемной жизнью. Премьера "Колетт" назначена на ноябрь 2018 года.

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