Вышел первый трейлер "Венома" с Томом Харди

В Сети появился первый трейлер фильма "Веном" про одноименного супергероя из вселенной комиксов от Marvel. Видеоролик был опубликован на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment.
Главного героя, в которого вселяется инопланетное существо под названием Веном, сыграл британский актер Том Харди. Режиссером кинокартины стал Рубен Фляйшер.
Премьера фильма запланирована на октябрь этого года.-0-
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