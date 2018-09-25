Вышла новая серия мультфильма от МЧС "Волшебная книга"

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На YouTube-канале МЧС появилась новая серия мультсериала "Волшебная книга". В новой серии умный Бобер, беспокойная Птичка и любознательный Заяц учатся безопасности на кухне.

"Волшебная книга" - мультсериал, созданный для обучения детей правилам безопасноти в различных ситуациях. Герои сериала в интересной форме рассказывают малышам, как себя стоит вести в той или иной ситуации.-0-