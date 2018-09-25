Вышла новая серия мультфильма от МЧС "Волшебная книга"

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На YouTube-канале МЧС появилась новая серия мультсериала "Волшебная книга". В новой серии умный Бобер, беспокойная Птичка и любознательный Заяц учатся безопасности на кухне.
"Волшебная книга" - мультсериал, созданный для обучения детей правилам безопасноти в различных ситуациях. Герои сериала в интересной форме рассказывают малышам, как себя стоит вести в той или иной ситуации.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4488 BYN
|2.452 BYN
|2.46 BYN
|USD
|2.082 BYN
|2.087 BYN
|2.093 BYN
|RUB
|3.1507 BYN
|3.16 BYN
|3.17 BYN