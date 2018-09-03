Warner Bros. позвала Леди Гагу в киновселенную DC

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Леди Гага может стать частью киновселенной DC, сообщает SuperBroMovies.

Студии Warner Bros. и DC Films ранее неоднократно предлагали Гаге сыграть одну из ключевых ролей в картине под названием "Хищные птицы", но певица отвергла предложения. Сейчас девушке предложены на выбор сразу два персонажа - Черная канарейка и Охотница. Утверждается, что в этот раз сумма, указанная в контракте, существенно увеличена.

У Леди Гаги уже есть опыт работы как в телевизионных постановках, так и в полнометражных фильмах. Она снималась в сериале "Американская история ужасов", а также в мюзикле "Звезда родилась". Производством последнего также занималась студия Warner Bros.-0-