Warner Bros. позвала Леди Гагу в киновселенную DC

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Леди Гага может стать частью киновселенной DC, сообщает SuperBroMovies.
Студии Warner Bros. и DC Films ранее неоднократно предлагали Гаге сыграть одну из ключевых ролей в картине под названием "Хищные птицы", но певица отвергла предложения. Сейчас девушке предложены на выбор сразу два персонажа - Черная канарейка и Охотница. Утверждается, что в этот раз сумма, указанная в контракте, существенно увеличена.
У Леди Гаги уже есть опыт работы как в телевизионных постановках, так и в полнометражных фильмах. Она снималась в сериале "Американская история ужасов", а также в мюзикле "Звезда родилась". Производством последнего также занималась студия Warner Bros.-0-
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