Залп из самой смертоносной авиационной пушки засняли на видео

Стрельбу из 30-мм семиствольной авиационной пушки GAU-8A засняли на камеру GoPro. Данный вид вооружения можно встретить на американском штурмовике A-10 Thunderbolt II.
Business end of the A-10 Warthog.#Brrrrrt pic.twitter.com/GeC9ENA7DD— USSOCOM (@USSOCOM) 20 января 2018 г.
Скорострельность орудия регулируется в диапазоне от 2100 до 3900 выстрелов/мин, пилот может менять ее для лучшего поражения наземных целей.
В боекомплект орудия могут входить бронебойные снаряды с сердечником из обедненного урана.
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