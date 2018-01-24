Залп из самой смертоносной авиационной пушки засняли на видео

Стрельбу из 30-мм семиствольной авиационной пушки GAU-8A засняли на камеру GoPro. Данный вид вооружения можно встретить на американском штурмовике A-10 Thunderbolt II.

Скорострельность орудия регулируется в диапазоне от 2100 до 3900 выстрелов/мин, пилот может менять ее для лучшего поражения наземных целей.

В боекомплект орудия могут входить бронебойные снаряды с сердечником из обедненного урана.