Замок из саги "Игра престолов" выставлен на продажу

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Часть старинного замка в Ирландии, где проходили съемки сериала "Игра престолов", выставлена на торги. Приобрести ее можно примерно за $656 тыс., что равняется стоимости дома в Лондоне, сообщает портал Travel and Leisure.

На продажу выставлены роскошные многоэтажные апартаменты из шести комнат со старинными каминами и сводчатыми потолками.

Замок, где по сюжету сериала казнили Рикарда Карстарка, был построен в середине XIX века по заказу графа Госфорда. Поместье в Северной Ирландии принадлежало семейству Госфорд до 1921 года. Во Вторую мировую войну на территории замка размещались гарнизоны, а в мирное время в его стенах расположился отель.-0-