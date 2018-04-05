Зарубежные СМИ сообщают об уходе Анны Винтур с поста редактора Vogue

О том, что одна из самых влиятельных женщин в мире моды, бессменный вот уже на протяжении 30 лет редактор американского журнала Vogue 68-летняя Анна Винтур собирается покинуть свой пост в июле после свадьбы дочери, сообщили некоторые СМИ.
Пресс-секретарь издательского дома опровергает эти слухи. На место главного редактора Vogue прочат Эдварда Эннинфула – сейчас он занимает пост редактора британского Vogue.
Анна Винтур может возглавить Британский совет моды.
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