Земфира намерена записать новый альбом

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рок-певица Земфира хочет записать новый музыкальный альбом. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
"Буду писать альбом. Как долго это будет длиться, не понимаю", - поделилась планами исполнительница.
Она также добавила, что концертные выступления ее больше не интересуют. "По существу - это было странное, но в то же время отличное лето. Много пищи для размышлений, много эмоций. Поняла, что играть концерты не хочу, но музыку люблю", - написала она.-0-
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