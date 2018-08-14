Земфира намерена записать новый альбом

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рок-певица Земфира хочет записать новый музыкальный альбом. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Буду писать альбом. Как долго это будет длиться, не понимаю", - поделилась планами исполнительница.

Она также добавила, что концертные выступления ее больше не интересуют. "По существу - это было странное, но в то же время отличное лето. Много пищи для размышлений, много эмоций. Поняла, что играть концерты не хочу, но музыку люблю", - написала она.-0-