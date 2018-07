Земфира жестко раскритиковала молодых поп-певиц

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известная рок-дива Земфира жестко раскритиковала молодых популярных поп-певиц Гречку и Монеточу.

На стене своей группы "ВКонтакте" и на странице в Facebook Земфира написала: "Выскажу мнение. Гречка - очень плохо. Ужасные голос и внешность. Воспринимать сложно - петь не умеет, тексты не убеждают, ну и очень некрасивая. Монеточка - отличные тексты! Нормально выглядит в отличие от Гречки, но голос - омерзительный. Вокальный тембр тот же инструмент. Если он приятен, можно петь всякую чушь - пример: Жанна Агузарова. Удачи обеим".

К записи певица прикрепила песню Oren Lavie - Something Real / Did You feel It Too?

Запись вызвала противоречивые эмоции у поклонников Земфиры. Только малая часть согласилась с ее мнением, остальные же раскритиковали певицу за слишком жесткие высказывания. Нашлись люди, которые стали утверждать, что певицу взломали. Однако Земфира всегда отличалась излишней прямотой и уже через несколько часов написала: "Если мне не нравится внешне человек, то я говорю, что не нравится. Музыкой занимаются миллионы людей".-0-