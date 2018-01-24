Железнодорожную развязку в Китае построили за 9 часов - видео

Китайские рабочие в ночь с 19 на 20 января выстроили железнодорожную развязку для нового вокзала Наньлун в городе Лунъянь провинции Фуцзяни на юге Китая. Для выполнения работ, которые заняли 9 часов, задействовали 1 500 рабочих.

Cтроители соединили три крупные ветки - железные дороги Ганьлун, Ганьжуйлун и Джанлун - с новой линией Наньлун. Дорогу полностью подготовили к эксплуатации, установив семафоры и средства контроля трафика.

Семь бригад выполнили весь комплекс работ благодаря слаженной работе.