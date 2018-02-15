Жена Хворостовского посетила его могилу в День всех влюбленных

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вдова российского оперного певца Дмитрия Хворостовского, который умер 22 ноября 2017 года, прилетела в Москву и посетила в День всех влюбленных могилу любимого. Об этом пишут российские СМИ.

Позже Флоранс опубликовала в Instagram фотографию и подписала ее: "Ты в моем сердце навсегда. Люблю тебя, Димочка".

Публикация от Florence (@flosha1) Фев 14, 2018 в 1:34 PST

Дмитрий Хворостовский свыше 16 лет был женат на итальянке швейцарского происхождения Флоранс. В течение нескольких лет Дмитрий Хворостовский боролся с онкологическим заболеванием, все это время супруга была рядом с певцом.

Между тем несколько дней назад стало известно, что в честь Дмитрия Хворостовского будет назван один из самолетов авиакомпании "Аэрофлот". "Имя Дмитрия Хворостовского появится на самолете "Аэрофлота"! Получил положительный ответ от ПАО "Аэрофлот-российское авиалинии" на предложение рассмотреть возможность о присвоении пассажирскому самолету авиакомпании "Аэрофлот" имени выдающегося оперного певца, народного артиста Российской Федерации Дмитрия Александровича Хворостовского", - написал на своей странице в соцсети Facebook депутат Госдумы России Юрий Швыткин.

Также имя оперного певца Дмитрия Хворостовского будет присвоено Красноярскому государственному театру оперы и балета. -0-