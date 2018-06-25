Женщины в Саудовской Аравии теперь могут работать в такси

Тысячи саудовских автолюбительниц впервые выехали за рулем автомобилей и устроили массовые заезды по ночным проспектам.

Право водить автомобиль им дал саудовский монарх. До 24 июня Саудовская Аравия оставалась единственной страной в мире, где действовал запрет женщинам на вождение автомобиля.

Саудовский монарх Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд еще 26 сентября прошлого года подписал указ, разрешающий женщинам получать водительские удостоверения. В мае открылись первые автошколы, а в июне начали выдавать водительские удостоверения.

Снятие запрета позволит довести число работающих женщин до 30%.

Женщины Саудовской Аравии, получившие в воскресенье право водить автомобиль, 25 мая стали работать в такси.

Услуги извоза для гражданок королевства оказывают онлайн-сервисы Uber и Careem в трех крупнейших городах страны - Эр-Рияде, Джидде и Даммаме. Женщины Саудовской Аравии могут теперь заказать специальную услугу - водителя-женщину.

Но для женщин остались и ограничения: выехать за границу страны за рулем им запрещено без разрешения ближайших родственников мужчин.