Женщины в Саудовской Аравии теперь могут работать в такси

Тысячи саудовских автолюбительниц впервые выехали за рулем автомобилей и устроили массовые заезды по ночным проспектам.
Право водить автомобиль им дал саудовский монарх. До 24 июня Саудовская Аравия оставалась единственной страной в мире, где действовал запрет женщинам на вождение автомобиля.
Саудовский монарх Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд еще 26 сентября прошлого года подписал указ, разрешающий женщинам получать водительские удостоверения. В мае открылись первые автошколы, а в июне начали выдавать водительские удостоверения.
Снятие запрета позволит довести число работающих женщин до 30%.
Женщины Саудовской Аравии, получившие в воскресенье право водить автомобиль, 25 мая стали работать в такси.
Услуги извоза для гражданок королевства оказывают онлайн-сервисы Uber и Careem в трех крупнейших городах страны - Эр-Рияде, Джидде и Даммаме. Женщины Саудовской Аравии могут теперь заказать специальную услугу - водителя-женщину.
Но для женщин остались и ограничения: выехать за границу страны за рулем им запрещено без разрешения ближайших родственников мужчин.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3226 BYN
|2.323 BYN
|2.327 BYN
|USD
|1.9948 BYN
|1.991 BYN
|1.995 BYN
|RUB
|3.1677 BYN
|3.16 BYN
|3.17 BYN