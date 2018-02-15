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Женские руки всегда холоднее мужских. Почему?

Калейдоскоп 15.02.2018 | 22:26

Ученые из Кембриджского университета выяснили, что при малых температурах мужские конечности теряют меньше тепла, чем женские и детские. Долгое время это подтверждалось только визуальными наблюдениями.

Исследователи выбрали 114 добровольцев, представляющих разные виды спорта. Все они имели неоднородную конституцию, что было важно для проведения опытов.

Участники эксперимента поместили руки на три минуты в емкость с холодной водой. Затем ученые замерили, насколько быстро кисти вернуться к исходным значениям температуры тела.

В результате выяснилось, что на скорость "обогрева" влияет мышечная масса. Чем она выше, тем быстрее человек согревается. Поскольку у женщин она обычно меньше, то и остывают они быстрее. Жировая прослойка, как оказалось, не оказывает столь быстрого эффекта. Ни рост, ни вес, ни жировая масса не выявили существенных различий у испытуемых.

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Теги
женщины, исследование, мужчины, ученые
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