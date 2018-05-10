Жидкий шоколад затопил дорогу в Польше

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фура с жидким шоколадом перевернулась на автомобильной трассе в Польше, дорога оказалась затопленной, сообщают местные СМИ.

Авария произошла на трассе А2 между Варшавой и Познанью. Грузовик врезался в разделительное ограждение, из-за инцидента на проезжую часть вылилось 24 т жидкого шоколада. Водитель фуры был доставлен в медицинское учреждение со сломанной рукой.

Застывшая шоколадная масса парализовала движение по трассе. Спасателям пришлось несколько часов убирать ее с дороги с помощью теплой воды.-0-