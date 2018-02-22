Житель Британии купил чайник за 20 долларов, а продал за 800 тыс.

Частный коллекционер из Великобритании продал чайник в 40 000 раз дороже первоначальной стоимости. Это стало возможным благодаря уникальности кухонной посуды.

Британец приобрел чайник со сломанной ручкой и без крышки в ходе аукциона, проходившего в 2016 году. Предполагалось, что прибор создан в период между 1766 и 1800 гг. в графстве Мидлсекс и особой ценности не представляет.

Вскоре у покупателя возникли сомнения в подлинности происхождения изделия в указанный период. Чайник отдали на экспертизу в фирму Woolley and Wallis. Там установили, что над созданием изделия трудился Джон Бартлем, перебравшийся на юг Калифорнии из Англии в 1763 году.

Дело в том, что ранее исследователям были известны всего 6 подобных изделий, изготовленных гончаром. И данный чайник - первый и единственный заварочный.

При стартовой цене лота в 70 тыс. долларов, за него удалось выручить почти в 10 раз больше именно из-за неповторимости. Он будет выставлен в США на всеобщее обозрение.