Житель США убрал снег перед домом ручным огнеметом - видео

Натаниэль Каплингер, житель штата Виргиния, использовал оригинальный подход к уборке снега. Для этого он применил ручной огнемет, "ведь законом не запрещено".
Мужчина сослался на собственную лень и сказал, что не любит "махать лопатой". Однажды он прочел о возможностях огнемета в качестве снегоуборщика и поконсультировался с властями. Те ответили, что если он не собирается жечь дома, машины и людей, то ничего противозаконного в этом нет.
Fired up about snow removal. pic.twitter.com/fOrhVohCvE— Will Stafford (@wx_will) 18 января 2018 г.
Каплингер рассказал, что очень доволен новым приобретением. Он успокоил всех, заявив, что соблюдает технику безопасности и посоветовал не использовать огнемет возле легковоспламеняющихся веществ.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4206 BYN
|2.411 BYN
|2.424 BYN
|USD
|1.9775 BYN
|1.974 BYN
|1.98 BYN
|RUB
|3.4824 BYN
|3.465 BYN
|3.493 BYN