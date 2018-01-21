Житель США убрал снег перед домом ручным огнеметом - видео

Натаниэль Каплингер, житель штата Виргиния, использовал оригинальный подход к уборке снега. Для этого он применил ручной огнемет, "ведь законом не запрещено".

Мужчина сослался на собственную лень и сказал, что не любит "махать лопатой". Однажды он прочел о возможностях огнемета в качестве снегоуборщика и поконсультировался с властями. Те ответили, что если он не собирается жечь дома, машины и людей, то ничего противозаконного в этом нет.

Fired up about snow removal. pic.twitter.com/fOrhVohCvE — Will Stafford (@wx_will) 18 января 2018 г.

Каплингер рассказал, что очень доволен новым приобретением. Он успокоил всех, заявив, что соблюдает технику безопасности и посоветовал не использовать огнемет возле легковоспламеняющихся веществ.