Жительница Филиппин стала обладательницей самого красивого лица 2017 года

Итоги ежегодного рейтинга опубликовал TC Candler, который определяет самые красивые лица планеты с 1990 года. В окончательном списке оказались 100 человек.
В этом году первое место заняла филиппинская знаменитость и модель Лиза Соберано. Молодая актриса исполняла главные роли в нескольких телевизионных шоу и фильмах. Успех к ней пришел в 2014 году после участия в одном из местных телешоу. Следующими за Соберано стали Тилан Блондо и Цую, занявшие второе и третье места соответственно.
Список составляется изданием с участием самых красивых женщин по всему миру; некоторые из них хорошо известны, а другие вовсе не являются знаменитостями.
В списке сразу несколько звезд Болливуда. Так Приянка Чопра заняла 25-е место, за ней следуют Дипика Падуконе и Алия Бхатт в 37-м и 73-м местах соответственно.
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