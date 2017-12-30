Жительница Филиппин стала обладательницей самого красивого лица 2017 года

Итоги ежегодного рейтинга опубликовал TC Candler, который определяет самые красивые лица планеты с 1990 года. В окончательном списке оказались 100 человек.

В этом году первое место заняла филиппинская знаменитость и модель Лиза Соберано. Молодая актриса исполняла главные роли в нескольких телевизионных шоу и фильмах. Успех к ней пришел в 2014 году после участия в одном из местных телешоу. Следующими за Соберано стали Тилан Блондо и Цую, занявшие второе и третье места соответственно.

Список составляется изданием с участием самых красивых женщин по всему миру; некоторые из них хорошо известны, а другие вовсе не являются знаменитостями.

В списке сразу несколько звезд Болливуда. Так Приянка Чопра заняла 25-е место, за ней следуют Дипика Падуконе и Алия Бхатт в 37-м и 73-м местах соответственно.