"Живую легенду автоспорта" Ford Sierra продают за 280 тыс. долларов

Лучшие годы автомобиля Ford Sierra остались в 80-90-ых. Сейчас за поддержанную модель едва ли можно выручить больше 500-1 000 долларов. Однако в Великобритании гоночный экземпляр "легенды" продают за 280 тыс. долларов.

Дело в том, что речь идет о "заряженном" варианте "Форда" - Sierra Cosworth RS500. В 1990 году этот автомобиль выиграл British Touring Car Championship и считается полностью готовым для заездов Group A.

Под капотом счастливый покупатель найдет 500-сильный двигатель. Кроме того, сам автомобиль находится в прекрасном состоянии, поскольку переходил из одних заботливых рук в другие.