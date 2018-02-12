"Живую легенду автоспорта" Ford Sierra продают за 280 тыс. долларов

Лучшие годы автомобиля Ford Sierra остались в 80-90-ых. Сейчас за поддержанную модель едва ли можно выручить больше 500-1 000 долларов. Однако в Великобритании гоночный экземпляр "легенды" продают за 280 тыс. долларов.
Дело в том, что речь идет о "заряженном" варианте "Форда" - Sierra Cosworth RS500. В 1990 году этот автомобиль выиграл British Touring Car Championship и считается полностью готовым для заездов Group A.
Под капотом счастливый покупатель найдет 500-сильный двигатель. Кроме того, сам автомобиль находится в прекрасном состоянии, поскольку переходил из одних заботливых рук в другие.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4314 BYN
|2.41 BYN
|2.418 BYN
|USD
|1.9589 BYN
|1.953 BYN
|1.958 BYN
|RUB
|3.4482 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN