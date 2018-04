19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Журнал People назвал певицу Пинк самой красивой женщиной мира. Об этом сообщается на сайте журнала, посвященного красоте.

Американская звезда украсила обложку спецвыпуска журнала People вместе со своими детьми - сыном Джеймсоном Муном и дочерью Уиллоу Сейдж.

В 2018 году Pink была номинирована на премию "Грэмми" за лучшее сольное поп-исполнение с песней "What About Us".

С 1990 года журнал People ежегодно составляет список 50 самых красивых людей планеты. Первой женщиной, которая удостоилась верхней строчки списка, стала актриса Мишель Пфайффер. В 2017 году самой красивой женщиной по версии People была признана актриса Джулия Робертс.-0-