Злодей из "Дэдпула" сыграет злодея в "Малефисенте 2"

Эд Скрейн, знакомый зрителям по роли Аякса в фильме "Дэдпул", присоединился к актерскому составу "Малефисенты 2". Издание Variety сообщает, что ему досталась роль главного злодея.

Съемки фильма начнутся во второй половине 2018 года. Главную роль вновь исполнит Анджелина Джоли. Постановщиком назначен Хоаким Роннинг, сценаристами - Пол Дини и Линда Вулвертон.

Первая часть вышла в 2014 году и была успешна в прокате — кассовые сборы в мире превысили $750 миллионов.