"Знакомство" лисы и совы в Канаде попало на видео

Камеры наружного наблюдения засняли необычный даже для дикой природы эпизод знакомства или охоты. "Дуэль" лисы и совы произошла в городе Кобург.
На видеозаписи видно, как сова спикировала вслед за лисой, намереваясь атаковать. Однако вскоре рыжая охотница подкралась к сове с явным намерением познакомиться. Это произошло в ночное время суток на пирсе, неподалеку от стоянки яхт.
Оба участника оказались добрыми, но бдительными хищниками. Лиса наматывала круги вокруг птицы, которая следила за каждым ее движением.
В итоге каждый остался при своем и лиса ретировалась с места неудачного поединка.
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