"Знакомство" лисы и совы в Канаде попало на видео

Камеры наружного наблюдения засняли необычный даже для дикой природы эпизод знакомства или охоты. "Дуэль" лисы и совы произошла в городе Кобург.

На видеозаписи видно, как сова спикировала вслед за лисой, намереваясь атаковать. Однако вскоре рыжая охотница подкралась к сове с явным намерением познакомиться. Это произошло в ночное время суток на пирсе, неподалеку от стоянки яхт.

Оба участника оказались добрыми, но бдительными хищниками. Лиса наматывала круги вокруг птицы, которая следила за каждым ее движением.

В итоге каждый остался при своем и лиса ретировалась с места неудачного поединка.