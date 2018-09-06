"Золотого льва святого Марка" получил на Венецианском кинофестивале Дэвид Кроненберг

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Режиссер и сценарист канадского происхождения Дэвид Кроненберг, представитель независимого американского кино, получил статуэтку "Золотого льва Святого Марка" за вклад в кинематограф. Торжественная церемония вручения состоялась в четверг на 75-м Венецианском кинофестивале. Об этом сообщает ТАСС.

После церемонии вручения состоялся показ его фильма 1993 года "М. Баттерфляй" (M. Butterfly).

Кроненберг - автор кинолент, считающихся образцами психологического фильма ужасов -"Муха" (The Fly, 1986) и "Мертвая зона" (The Dead zone, 1983) - экранизации книги Стивена Кинга. В последние годы режиссер переключился на психологическую составляющую пороков современного общества.-0-