Зрители Каннского фестиваля уходили с фильма Ларса фон Триера

Зрители не досмотрели до конца картину "Дом, который построил Джек", который показали на Каннском фестивале. Около ста человек просто встали и покинули зал.

"Дом, который построил Джек" — фильм о серийном убийце Джеке, который оформляет каждое свое преступление как произведение искусства. Главную роль исполнил Мэтт Диллон. В картине снимается также Ума Турман.