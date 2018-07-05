Звезда франшизы "Дивергент" сильно похудела для съемок фильма "Во власти стихии"

Женщины и девушки всего мира, какого бы телосложения они ни были и сколько бы ни весели, всегда мечтают похудеть. И чем быстрее исчезнут ненавистные килограммы, тем лучше. Частым примером неимоверно быстрого похудения являются звезды кино. В этот раз речь пойдет об экстремальном похудении актрисы Шейлин Вудли.

Накануне Шейлин представила свою новую картину "Во власти стихии", где ей необходимо было сыграть роль девушки, которая находилась в открытом океане на протяжении двух недель. Именно ради этой роли актриса начала свое экстремальное похудение. Две недели под наблюдением врачей она употребляла всего 350 калорий в сутки. В результате, килограммы были сброшены, но худеть таким способом Шейлин Вудли не рекомендует. Девушка страдала от бессонницы и ей приходилось выпивать бокал вина перед сном, чтобы заснуть. А тот маленький кусочек лосося, брокколи на пару и два яичных желтка, которые девушка ела каждый день, она даже вспоминать не хочет.

"Таким образом, худеть не советую никому, даже во время съемок за мной постоянно наблюдали врачи, а после я с радостью смогла вернуться к привычному для меня режиму питания", - рассказывает актриса о своем опыте.