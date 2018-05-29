Звезда "Игры престолов" Лина Хиди приняла участие в телешоу Беара Гриллса

Лина Хиди, звезда сериала "Игра престолов", приняла участие в съемках знаменитого телешоу "Звездное выживание", ведущим которого является Беар Гриллс. Проект был создан в 2014 году, туда приглашают звезд, которые хотят проверить себя на прочность. Хиди, как оказалось, обладает твердым характером, она не испугалась тяжелых природных условий. Актриса поделилась фотографиями со съемок.

Публикация от Lena Headey (@iamlenaheadey) 21 Май 2018 в 7:53 PDT

Публикация от Lena Headey (@iamlenaheadey) 21 Май 2018 в 7:44 PDT

Лина без каких-либо дублеров прошла через трудные испытания, ее даже похвалил сам Гриллс, который отметил, что актриса подошла ко всему с юмором и бесстрашием.