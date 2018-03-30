Звезда "Игры престолов" сыграет в "Чудо-женщине 2"

Актер Педро Паскаль, сыгравший Оберина Мартелла в "Игре престолов", исполнит одну из ключевых ролей в фильме "Чудо-женщина 2", основанном на комиксах DC.
Во втором фильме о Чудо-женщине также снимутся Галь Гадот и Кристен Уиг. Последняя исполнит роль злодейки Гепардицы. Какого персонажа сыграет Паскаль пока не известно. Съемки планируют начать этим летом. Действия фильма будут происходить в 80-х годах прошлого века.
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