Звезда сериала "Папины дочки" Дарья Мельникова опубликовала фото с сыном

Звезда сериала "Папины дочки" Дарья Мельникова показала фотографию своего сына. Снимок был опубликован в Instagram.
В 2015 году актриса впервые стала мамой. Она родила от супруга Артура Смольянинова сына. Мельникова всячески оберегает семью от внимания прессы и журналистов. Даже имя малыша она до сих пор держит в секрете. На ее странице в Instagram редко можно найти фотографии с ее мужем, а снимки сына до этого момента она вообще не публиковала.-0-
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