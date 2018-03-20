Звезда сериала "Секс в большом городе" выдвинула свою кандидатуру на пост губернатора Нью-Йорка

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса сериала "Секс в большом городе" Синтия Никсон выдвинула свою кандидатуру на пост губернатора штата Нью-Йорк. Об этом женщина заявила в своем Twitter.

I love New York, and today I'm announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD — Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) 19 марта 2018 г.

Актриса популярного сериала опубликовала в социальной сети и предвыборный видеоролик, в котором рассказала, почему она хочет стать новым губернатором и за что любит Нью-Йорк. Актриса отметила, что намерена бороться с неравенством в штате и незаконными арестами. Она пообещала гражданам сделать медицинские услуги более доступными, а также отремонтировать метро.

Сообщается, что выборы губернатора пройдут осенью 2018 года.-0-