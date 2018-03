Звезда сериала "Секс в большом городе" выдвинула свою кандидатуру на пост губернатора Нью-Йорка

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса сериала "Секс в большом городе" Синтия Никсон выдвинула свою кандидатуру на пост губернатора штата Нью-Йорк. Об этом женщина заявила в своем Twitter.

I love New York, and today I'm announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD