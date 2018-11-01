Звезда шоу "Голос" умерла от рака

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США умерла пятидесятилетняя финалистка шоу "Голос" Беверли Макклеллан. Она боролась с онкологией больше года. Об этом сообщает Today.
Исполнительница родилась в штате Теннесси. С детства увлекалась музыкой. К двадцати четырем годам она играла на гитаре, валторне и фортепиано. Она стала выступать в ночных зведениях Флориды, постепенно у Беверли появились поклонники ее творчества.
В один прекрасный момент она пришла на шоу "Голос". Она попала в команду к Кристине Агилере. Участница заняла третье место.-0-
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