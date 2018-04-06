Звезда ТНТ Артем Кулик женился

Звезда сериалов на ТНТ Артем кулик на днях сыграл свадьбу со своей возлюбленной Ригиной Гайсиной.
Бракосочетание прошло в Москве в тесном кругу. Со своей новоиспеченной женой Артем дружит очень давно. По заявлению самого актера, предложение ему сделала девушка: "Разбудила с утра и говорит: все, пора, — рассказал Кулик. — Я говорю: "Не, ну давай хотя бы через неделю". Все, неделя прошла".
На свадьбу был приглашен совсем небольшой круг близких людей. Новоиспеченные супруги поделились фотографиями в социальной сети "Инстаграм".
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