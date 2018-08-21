Звездам "13 причин почему" увеличат гонорары за 3-й сезон

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изначально "13 причин почему" задумывался как мини-сериал, но проект ждал небывалый успех, и создатели уже готовят 3-й сезон, который обеспечит молодым звездам "13 причин почему" прибавку к гонорару, сообщает Deadline.

Как стало известно, Дилан Миннетт за один эпизод третьего сезона будет получать порядка $200 тыс., а его коллеги, играющие второстепенные роли – Брэндон Флинн, Алиша Бо, Джастин Прентис, Кристиан Наварро, Росс Батлер, Девин Друид, – заработают по $135 тыс. долларов за каждую серию.

Для сравнения, в первом сезоне, премьера которого состоялась в 2017 году, Дилан за каждую серию зарабатывал около 80 тысяч долларов, а другие члены каста – от 20 до 60 тысяч. -0-