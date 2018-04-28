"Звездный путь" доверят женщине

Киностудия Paramount приняла решение доверить дальнейшее развитие популярной фантастической франшизы "Звездный путь" женщине. На должность режиссера четвертого сезона полнометражного фильма рассматриваются только женские кандидатуры.

Предыдущий фильм этой серии - "Стартрек 3: Бесконечность" вышел на экраны в 2016 году. Его прокат считают провальным - в мировом прокате он собрал только 343 миллиона долларов при производственном бюджете в 185 миллионов долларов.

Лидером кастинга на роль режиссера пока является автор пилотного эпизода сериала "Джессика Джонс" С. Дж. Кларксон. Идею привлечь женщину-режиссера поддерживает продюсер проекта Джей Джей Абрамс.

В конце 2017 года сообщалось, что фильм из серии "Звездный путь" может снять режиссер Квентин Тарантино.