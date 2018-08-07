Звезды "Игры престолов" снялись в короткометражной пародии на голливудские кастинги

Кадр из видеозаписи с кинопроб Кита Харрингтона для сериала "Игра престолов"

Эмилия Кларк, Фелисити Джонс, Стэйси Мартин, Лина Хиди, Джемма Чан, Флоренс Пью и Том Хиддлстон снялись в коротком юмористическом видео Leading Lady Parts от BBC, в котором высмеивают голливудские прослушивания.

Ролик посвящен пародийным видео о сексизме и гендерном неравенстве. В короткометражном фильме также снялись Джемма Артертон и Кэтрин Тейти Энтони Уэльс, которые исполнили роль кастинг-директоров.

В юмористическом ролике "злые боссы" заставляют актрис быть "сексуальной, но невинной, худой, но с формами", потом просят накраситься или раздеться, быть моложе, белее. В общем, делают все так, чтобы актрисе пришлось изрядно попотеть и вообще не выполнить все условия. В итоге роль достается… белому мужчине.