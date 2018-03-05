Каждый район Гомельской области выберет свою птицу-символ

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области проходит экологическая акция "Выбираем птицу - символ района!", сообщили БЕЛТА в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).

Каждый район Гомельской области имеет свои природные особенности. Проведение акции поспособствует не только решению образовательных задач, но и позволит каждому району приобрести свой неповторимый, узнаваемый облик.

Во время акции пройдет целый ряд мероприятий: образовательные занятия для учеников, конкурсы рисунков и фотографий, подсчет птиц, определение кандидатов на звание крылатых символов районов. Каждый район должен определить для себя трех таких кандидатов, после чего пройдут конкурсы эссе и плакатов с этими птицами, флешмобы и фестивали.

Для определения птицы-символа района на сайте райисполкомов и районных газет пройдет интернет-голосование, кроме того, проголосовать можно будет в учреждениях образования, культуры, на предприятиях и даже в магазинах.

На экологическом фестивале "День Земли-2018" станет известно, какие птицы будут символами районов Гомельской области. Фестиваль пройдет на Гомельщине при поддержке АПБ 30 марта и 1 апреля.

Организаторы акции "Выбираем птицу - символ района!" - управление образования Гомельского облисполкома, Гомельский государственный эколого-биологический центр детей и молодежи, Гомельское региональное отделение АПБ.-0-