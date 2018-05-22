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"Амкодор-КЭЗ" впервые представит харвестер на гусеничном ходу на выставке "Лесдревтех-2018"

Новости компаний 22.05.2018 | 09:15

22 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Амкодор-КЭЗ" впервые представит новую разработку машиностроительного холдинга - гусеничный харвестер "Амкодор-Sinomach 3255H" - на международной специализированной выставке "Лесдревтех-2018" в Минском районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор предприятия Андрей Яроцкий.

Харвестер создан на базе гусеничного экскаватора производства "Амкодор-КЭЗ" в рамках реализации проекта совместного производства с китайской машиностроительной корпорацией Sinomach. Многооперационная лесосечная машина предназначена для валки деревьев, обрезки сучьев и веток, раскряжевки в наиболее сложных условиях пересеченной местности и сложного рельефа, обладает повышенной проходимостью и устойчивостью даже на больших склонах. Машина оснащается харвестерной головкой Kesla RH28 с диаметром раскрытия роликов до 700 мм, экономичным двигателем мощностью 178 л.с., а также высокопроизводительной гидравлической системой. Гусеничный харвестер "Амкодор-Sinomach 3255H" станет главным действующим лицом экспозиции холдинга "Амкодор" на выставке "Лесдревтех-2018", которая пройдет с 23 по 25 мая в Минском районе.

"Это новое направление машин для лесопромышленного комплекса, которое призвано дополнить уже выпускаемую предприятиями холдинга "Амкодор" линейку харвестерной техники на колесном ходу, а нашему заводу поможет диверсифицировать производство экскаваторов", - отметил Андрей Яроцкий. Сейчас опытный образец харвестера проходит испытания в реальных условиях эксплуатации на базе лесхозов. На данный момент не произошло ни одного выхода из строя, не выявлено ни одного несоответствия, добавил директор. Испытательный этап продлится до конца года, после чего предприятие будет готово удовлетворять заявки реального сектора экономики на эти изделия. Причем спрос на них, особенно в сопредельных странах, очень высок. Например, оценочная потребность российского рынка в таких машинах составляет не менее одной тысячи единиц в год, отметил Андрей Яроцкий.

ОАО Амкодор-КЭЗ" расположено в городском поселке Коханово Толочинского района и входит в состав ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга" и является одним из ведущих в Беларуси производителей одноковшовых гидравлических экскаваторов на гусеничном ходу. Техника предприятия работает в России, Украине, Грузии, Казахстане, Узбекистане, Молдове, Литве, Эстонии, Южной Америке.-0-

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выставка, машиностроение, предприятие, производство
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