Барановичский молочный комбинат отгрузил первую партию продукции в Китай

13 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Барановичский молочный комбинат" отгрузило первую партию продукции в Китай, сообщили БЕЛТА в отделе маркетинга предприятия.

Первый 25-тонный контейнер, загруженный сухой молочной сывороткой, отправился из Барановичей в порт Клайпеды 12 июля. Оттуда продукция будет доставлена морским путем напрямую в Поднебесную. Ориентировочно груз прибудет в место назначения через 45 дней. Всего же, согласно заключенному контракту, в течение этого месяца предприятие поставит в КНР 100 т сухой сыворотки.

"Этот продукт используется для производства кондитерских изделий, мороженого, в хлебопечении. Сейчас в Китае на него хороший спрос и хорошая цена. В дальнейшем, если будет благоприятно складываться ценовая политика, контракт может быть пролонгирован. Кроме того, планируется экспортировать в КНР и другие виды продукции, в частности, сухое обезжиренное и сухое цельное молоко", - добавили в отделе маркетинга.

Сейчас основными импортерами акционерного общества являются Россия и Казахстан. Удельный вес внешней торговли в общем объеме реализации продукции ОАО достигает 70%.

История открытого акционерного общества "Барановичский молочный комбинат" берет начало в 1944 году, когда был создан Барановичский молочный завод. Сейчас это одно из крупнейших предприятий молочной промышленности Брестской области. В сутки здесь перерабатывают 450 т молока, выпускают более 120 видов молочной продукции. Ассортимент постоянно расширяется. Так, в прошлом году на комбинате разработали шесть новых продуктов, в том числе творог обезжиренный, сыр "Славянский", четыре наименования мороженого. Коллектив предприятия постоянно работает над повышением конкурентоспособности выпускаемой продукции. В общем объеме отгруженной предприятиями города инновационной продукции доля ОАО превышает 14%.-0-