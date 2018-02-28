"Бархим" планирует построить новый корпус для производства жидких моющих средств

28 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. На ОАО "Бархим" запланировано строительство нового корпуса по производству жидких моющих средств, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор ГО "Белресурсы" - управляющая компания холдинга "Белресурсы" Павел Семенюк.

Проект "Строительство производственного корпуса, приобретение и монтаж технологического оборудования для изготовления и расфасовки жидких моющих средств" намечено реализовать до конца 2020 года. Ожидается, что в новом цеху будет налажен выпуск жидкого мыла, кондиционеров-ополаскивателей, средств для мытья посуды и стирки тканей, автошампуней. Мощности планируемого производства составят 6 тыс. т продукции в год.

"У нас существует производство сухих моющих средств. Но сейчас наблюдается увеличение спроса на жидкие средства. Они менее аллергенны. Естественно, чтобы конкурировать на рынке, необходимо модернизировать производство, менять структуру выпускаемой продукции. Этим мы и занимаемся", - отметил Павел Семенюк. Новый цех барановичского предприятия предназначается для производства импортозамещающей продукции. Также будут рассматриваться возможности ее поставок на экспорт.

ОАО "Бархим", который входит в состав холдинга "Белресурсы", является производителем стиральных порошков и других товаров бытовой химии. Его продукция знакома белорусским покупателям, потребителям в России, Украине, Молдове и других стран СНГ. Также предприятие начинает осваивать европейские рынки. Сейчас ведутся первые поставки стиральных порошков в Сербию.-0-