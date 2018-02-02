Беларусбанку в 2018 году компенсируют потери от предоставления кредита Оршанскому льнокомбинату

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "АСБ Беларусбанк" в 2018 году компенсируют потери от предоставления кредита РУПТП "Оршанский льнокомбинат". Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров от 30 января 2018 года №84, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, Беларусбанку в 2018 году будут компенсированы потери от предоставления кредита, выданного республиканскому унитарному производственно-торговому предприятию "Оршанский льнокомбинат" на строительство служебного жилья для его работников в соответствии с указом от 20 декабря 2010 года №663, за счет средств республиканского бюджета в размере разницы между ставкой рефинансирования Национального банка, действующей на дату компенсации, увеличенной не более чем на 3 процентных пункта маржи, и ставкой по кредиту, установленной в размере 5% годовых.

Кроме того, постановлением поручено возместить в текущем году РУПТП "Оршанский льнокомбинат" проценты по кредиту в сумме $51,8 млн, полученному для реализации проекта "Модернизация РУПТП "Оршанский льнокомбинат" с расширением производства по ул. Молодежной, 3 в г. Орша. Второй этап модернизации" в размере 100% ставки по кредиту. Соответствующее кредитное соглашение было заключено между правительством Беларуси в лице Министерства финансов и Экспортно-импортным банком Китая 30 декабря 2015 года. Возмещение процентов производится в белорусских рублях по официальному курсу Нацбанка на дату их возмещения за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на прочие вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры,

Полученные средства в 2018 году направляются РУПТП "Оршанский льнокомбинат" на пополнение оборотных средств.

Контроль за выполнением настоящего постановления поручено возложить на Белорусский государственный концерн по производству и реализации товаров легкой промышленности.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-