30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белавиа" в 2017 году увеличила пассажиропоток более чем на 20%, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель генерального директора авиакомпании Глеб Пархамович.

"Сегодня мы встретили 3-миллионного пассажира, и эта цифра очень значима для нас. В прошлом году мы чуть-чуть не дошли до рубежа в 2,5 млн человек. За этот год мы приросли на 20,6% - в авиации это очень серьезные цифры, средний мировой прирост обычно составляет 5-7%", - отметил он.

Глеб Пархамович уточнил, что из общего числа перевезенных на регулярных рейсах пассажиров около 50% - транзитные.

"Для того, чтобы в этом году получить результат в 3 млн перевезенных пассажиров, мы проделали огромную работу - открывали новые рейсы, приобретали новые самолеты", - подчеркнул он. Также авиакомпания работала над снижением тарифов - в среднем за текущий год тарифы на перевозки были снижены на 5%.

Максимальное количество перелетов, совершенных одним пассажиром в 2017 году, составило 188 (транзитный пассажир), среди прямых пассажиров - 134. Ежедневно "Белавиа" перевозит 8,2 тыс. пассажиров. За 25 лет работы авиакомпания перевезла 20,455 млн человек.

Самыми популярными направлениями в этом году стали Москва, Киев, Прага, Амстердам, Тель-Авив, Тбилиси и Батуми. В 2017-м были возобновлены полеты из Минска в Ереван и Нижний Новгород, увеличилось количество выполняемых рейсов в Париж, Батуми, Алматы, Киев, Одессу и Ашхабад.

Авиакомпания "Белавиа" - крупнейший авиаперевозчик Беларуси. Базируется в Национальном аэропорту Минск и осуществляет из Минска регулярные рейсы в 49 аэропортов 28 стран. Флот авиакомпании насчитывает 26 воздушных судов (пять Boeing 737-800, шесть Boeing 737-500, семь Boeing 737-300, два Embraer-175, два Embraer-195, четыре CRJ-100/-200).-0-